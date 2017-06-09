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Tillerson Türkiye'ye geliyor
Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Petrol Konseyinden yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, 9-13 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve dünya genelinde 50'nin üzerinde ülkenin enerji bakanlarının katılacağı 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a geleceği belirtildi. 

Kongre kapsamında petrol ve doğalgaz endüstrisine yaptığı üstün katkılarından dolayı bir dönem ExxonMobil'in başkanlığını da yürüten Dışişleri Bakanı Tillerson'a, Dünya Petrol Konseyinin en büyük onur ödülü olan "Dewhurst Ödülü" verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tillerson'ın Dünya Petrol Konseyi tarihinde bu ödüle layık görülen 10'uncu kişi olacağı ifade edildi.

22. DÜNYA PETROL KONGRESİ

Bu yıl İstanbul'da, "Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne, Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Saudi Aramco ve SOCAR gibi dünyanın önde gelen enerji firmalarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Ayrıca etkinlik çerçevesinde, ev sahibi ülke Türkiye'nin petrol ve gaz sektöründeki gelişiminin değerlendirileceği oturumlar düzenlenecek.



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