14:27, 09 Haziran 2017 Cuma

Arınç'ın damadına tahliye





Eski TBMM Başkanı Arınç'ın FETÖ'den gözaltına alınan damadı tahliye oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.



Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine karar verdi.

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