Arınç'ın damadına tahliye

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.
Yeter, 4 gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. İtiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Yeter'in tahliyesine karar verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK mensubu, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı
2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17.5 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor
Necmettin Erbakan’ın oğlu yeni siyasi parti kuracaklarını açıkladı
Lisans Yerleştirme Sınavı'nın yapılacağı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak
İskenderun ilçesindeki Karayılan Komando Birliği'ne PKK'lılarca taciz ateşinde bulunuldu
Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki hisselerini Fransız Aeroports de Paris Group'a devretti.
Sosyal bilimlerle ilgili LYS-4 yarın, matematik ile ilgili LYS-1 11 Haziran Pazar günü, LYS-2, LYS-3 ve LYS-5 ise gelecek hafta sonu yapılacak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin üyeleri olduğu iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davasında, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi
Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "Erzurum serrehberi", "Erzurum bölge akademisyen imamı" ve örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Servi'ye 18 yıl hapis cezası verildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engellediği gerekçesiyle hapis cezasına çaptırılan Prof. Dr. Pekünlü'nün başvurusunu kabul edilemez bularak reddetti
FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağını planladığı iddia edilen sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi sanık eski Kurmay Albay Düzenli savunmasında, "Akıncı'ya iş yemeği meselesiyle çağrıldım." dedi
Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılan açıklamada, HSK'daki yeni görev dağılımının, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı belirtildi