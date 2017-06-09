Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:53, 09 Haziran 2017 Cuma
Ortadoğu
14:49, 09 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünkü saldırılarında 14 sivil öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın dün Rakka'da düzenlediği saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti. PYD/PKK, saldırılardan kaçarak kontrolündeki bölgeye sığınan sivilleri, zorla kamplarda tutarak, meskun alanlara girmelerine izin vermiyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, Rakka merkezin batısındaki Meşleb Mahallesi'ne beyaz fosfor içerikli 20 hava saldırısı düzenledi.

Koalisyonun hava şemsiyesinde, "SDG" adı altında karadan saldıran PYD/PKK da, son iki gündür merkezi yoğun topçu ateşine tutuyor.

Kentin kuzeyindeki 17. Birlik bölgesinin büyük kısmını kontrolüne alan PYD/PKK, Rakka'yı kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan çevreledi.

Koalisyon ve PYD/PKK'nın dünkü saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, koalisyonun kullandığı beyaz fosfor bombasının sivillere yöneltilmesini, tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.

ÖLÜMDEN KAÇANLARA PYD/PKK ZULMÜ

Havadan ve karadan saldırı altına alınan Rakka'da siviller, kentin kuzey kırsalına, PYD/PKK kontrolündeki bölgelere sığınıyor.

Ancak örgüt, kontrolündeki kent merkezlerine girmesini engellediği sivilleri, kırsal alanlarda, sözde kamplarda bekletiyor.

Siviller, barınma, beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tutuluyor. Sözde kamplardan çıkmak isteyen siviller, rüşvet vermeye zorlanıyor.

Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığı soruluyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi, bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.

Haseke güney kırsalındaki Recim Silibi kampından kimliğini açıklamak istemeyen bir sivil, "PYD, kamptan çıkış izini vermek için kişi başına 200 bin Suriye lirası (Bin 350 TL) alıyor." dedi.

"Ekmek bulmak için dahi çıkmamıza izin vermiyorlar." diyen sivil, kamplarda tutulanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

Haseke'de, il merkezine ve Kamışlı ilçesine girebilmiş onlarca aile, son 3 haftada Recim Silibi kampına geri gönderildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNE SIĞINIYORLAR 

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ten kurtarılan Cerablus'a ulaşabilen sivillerden Ahmed Ebu İbrahim, ''Rakka'dan koalisyon ve PYD'nin yoğun saldırıları nedeniyle kaçtık. Koalisyona ait uçaklar Rakka çevresinde hareket eden her araçı bombalıyor. Saldırıya maruz kalan tüm araçlar sivil araçlardı. Bu savaşın bedelini siviller ödüyor zaten." dedi.

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ve Ayn İssa beldelerinin arasındaki Suluk bölgesine kaçtıklarını anlatan Ebu İbrahim, "Kefil veya referansımız olmadığı için PYD bizi bölgede barındırmadı. Çok şükür Cerablus'a gelebildik. Bir beladan kaçarken diğerine yakalanıyoruz. Önce DEAŞ bizi perişan etti, şimdi ise PYD ile koalisyon güçleri bizi yerimizden yurdumuzdan etti.'' ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Rakka Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Gazze'den Katar'a destek
Gazze'den Katar'a destek

Gazze'de toplanan bir grup Filistinli, Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik ambargoya karşı destek gösterisi düzenledi
Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi FOTO
Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi | FOTO

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sona erdi
Trump'tan eski FBI direktörü Comey'in ifadesine tepki
Trump'tan eski FBI direktörü Comey'in ifadesine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti
Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili
Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili

ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz" dedi
İngiltere Başbakanı May hükümeti kurma görevini aldı
İngiltere Başbakanı May hükümeti kurma görevini aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May mutlak çoğunluğu sağlayamadığı seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi aldı
Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye
Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünkü saldırılarında 14 sivil öldü
Katar'ın Amman Büyükelçisi Ürdün'den ayrıldı
Katar'ın Amman Büyükelçisi Ürdün'den ayrıldı

Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye, öğleden sonra Ürdün'den ayrıldı.
İngiltere'deki seçimde sıfır çeken aşırı sağcı lider istifa etti
İngiltere'deki seçimde sıfır çeken aşırı sağcı lider istifa etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı UKIP Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti
İngiliz basını Theresa May'i hedef tahtasına koydu
İngiliz basını Theresa May'i hedef tahtasına koydu

İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirdi
Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev İstanbul'da hayatını kaybetti
Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev İstanbul'da hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak'ta bombalı intihar saldırısı 20 ölü
Irak'ta bombalı intihar saldırısı: 20 ölü

Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
Tillerson Türkiye'ye geliyor
Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelecek
Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki
Ukrayna'dan Rusya'nın Kuzey Akım-2 hattına tepki

Ukrayna Başbakanı Groysman, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatını engellemek için tedbirlerin alındığını söyledi
Türkiye'nin de katıldığı 'Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı' sürüyor
Türkiye'nin de katıldığı 'Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı' sürüyor

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın katıldığı Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor

Haberler

'ABD, Rakka'da kendisine hizmet birliği kuruyor'
ABD Rakka'da kendisine hizmet birliği kuruyor'

BM, Rakka'daki sivillerin güvenliğinden endişeli
BM Rakka'daki sivillerin güvenliğinden endişeli

Tel Abyad'da PYD binasına ikinci ABD bayrağı
Tel Abyad'da PYD binasına ikinci ABD bayrağı

İbrahim Kalın'dan 'Rakka' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'Rakka' açıklaması

Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun
Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun

ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

Rakkalılardan PYD'ye tepki
Rakkalılardan PYD'ye tepki

BM Rakka'daki 400 binden fazla sivil için endişeli
BM Rakka'daki 400 binden fazla sivil için endişeli






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 