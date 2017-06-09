Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın dün Rakka'da düzenlediği saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti. PYD/PKK, saldırılardan kaçarak kontrolündeki bölgeye sığınan sivilleri, zorla kamplarda tutarak, meskun alanlara girmelerine izin vermiyor.
Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçakları, Rakka merkezin batısındaki Meşleb Mahallesi'ne beyaz fosfor içerikli 20 hava saldırısı düzenledi.
Koalisyonun hava şemsiyesinde, "SDG" adı altında karadan saldıran PYD/PKK da, son iki gündür merkezi yoğun topçu ateşine tutuyor.
Kentin kuzeyindeki 17. Birlik bölgesinin büyük kısmını kontrolüne alan PYD/PKK, Rakka'yı kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğudan çevreledi.
Koalisyon ve PYD/PKK'nın dünkü saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti.
1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, koalisyonun kullandığı beyaz fosfor bombasının sivillere yöneltilmesini, tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.
Havadan ve karadan saldırı altına alınan Rakka'da siviller, kentin kuzey kırsalına, PYD/PKK kontrolündeki bölgelere sığınıyor.
Ancak örgüt, kontrolündeki kent merkezlerine girmesini engellediği sivilleri, kırsal alanlarda, sözde kamplarda bekletiyor.
Siviller, barınma, beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tutuluyor. Sözde kamplardan çıkmak isteyen siviller, rüşvet vermeye zorlanıyor.
Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığı soruluyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi, bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.
Haseke güney kırsalındaki Recim Silibi kampından kimliğini açıklamak istemeyen bir sivil, "PYD, kamptan çıkış izini vermek için kişi başına 200 bin Suriye lirası (Bin 350 TL) alıyor." dedi.
"Ekmek bulmak için dahi çıkmamıza izin vermiyorlar." diyen sivil, kamplarda tutulanların çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.
Haseke'de, il merkezine ve Kamışlı ilçesine girebilmiş onlarca aile, son 3 haftada Recim Silibi kampına geri gönderildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'ten kurtarılan Cerablus'a ulaşabilen sivillerden Ahmed Ebu İbrahim, ''Rakka'dan koalisyon ve PYD'nin yoğun saldırıları nedeniyle kaçtık. Koalisyona ait uçaklar Rakka çevresinde hareket eden her araçı bombalıyor. Saldırıya maruz kalan tüm araçlar sivil araçlardı. Bu savaşın bedelini siviller ödüyor zaten." dedi.
Rakka'ya bağlı Tel Abyad ve Ayn İssa beldelerinin arasındaki Suluk bölgesine kaçtıklarını anlatan Ebu İbrahim, "Kefil veya referansımız olmadığı için PYD bizi bölgede barındırmadı. Çok şükür Cerablus'a gelebildik. Bir beladan kaçarken diğerine yakalanıyoruz. Önce DEAŞ bizi perişan etti, şimdi ise PYD ile koalisyon güçleri bizi yerimizden yurdumuzdan etti.'' ifadelerini kullandı.
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