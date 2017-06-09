14:53, 09 Haziran 2017 Cuma

Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye





Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliğinde Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan zirveye, Kırgızistan lideri Almazbek Atambayev, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Özbekistan Devlet Başkanı Şefket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi katıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşfer Gani, Moğolistan Devlet Başkanı Tsakhiagiin Elbegdorj'un gözlemcilik yaptığı toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres de yer aldı. Zirvede Pakistan ve Hindistan'ın ŞİÖ'ye tam üyeliği onaylandı, terörle mücadele bildirgesi ve aşırılıkla mücadele konvansiyonu imzalandı. Çin zirvenin sonunda ŞİÖ dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı. ŞİÖ, 2001 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Örgüt, üye devletler arasında siyasi, ticari, ekonomik, bilim, kültür, eğitim ve başka alanlarda karşılıklı iş birliği ve güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.

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