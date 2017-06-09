Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:53, 09 Haziran 2017 Cuma
Hava Durumu
14:55, 09 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Asıl yaz 20 Haziran'dan sonra başlayacak
Asıl yaz 20 Haziran'dan sonra başlayacak

Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu yılın mevsim sıcaklık tahminlerine ilişkin bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini, nisan, mayıs aylarının özellikle soğuk geçtiğini belirtti.

Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Eroğlu, "Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Eroğlu, ayrıca yine bu aylarda yağışların, kuzey kesimler ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

BU HAFTA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Hava sıcaklığı bugün batı kesimlerde, yarın ve pazar günü ise iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışın olması tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu, Karabük, Ardahan ve Kars çevrelerinde pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde pazartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, salı günü Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Ordu çevrelerinde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu ve Tokat çevrelerinde ve perşembe günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Tokat, Ordu ve Samsun çevrelerinde etkili olacak.



İlgili Konular hava durumu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Hava Durumu Haberleri
TSK'nın helikopterine roketli saldırı
TSK'nın helikopterine roketli saldırı

TSK, dün gece Hakkari-Çukurca'da Sikorsyk tipi helikoptere düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Ardahan balı tescillendi
Ardahan balı tescillendi

Ardahan çiçek balı için 4 yıl önce yapılan patent başvurusunu kabul edildi
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis

Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi
Yıldırım'dan IKBY'nin referandum planı için açıklama
Yıldırım'dan IKBY'nin referandum planı için açıklama

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi
Samsun'da askeri otobüs devrildi
Samsun'da askeri otobüs devrildi

Samsun'da askeri otobüs devrildi 47 asker yaralandı
Asıl yaz 20 Haziran'dan sonra başlayacak
Asıl yaz 20 Haziran'dan sonra başlayacak

Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.
Arınç'ın damadına tahliye
Arınç'ın damadına tahliye

Eski TBMM Başkanı Arınç'ın FETÖ'den gözaltına alınan damadı tahliye oldu.
Saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı hava harekatıyla yok edildi
Saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı hava harekatıyla yok edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK mensubu, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Batman'da Jandarma karakoluna saldırı
Batman'da Jandarma karakoluna saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı
Okullarda karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı

2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17.5 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor
Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali
Fatih Erbakan'dan yeni parti sinyali

Necmettin Erbakan’ın oğlu yeni siyasi parti kuracaklarını açıkladı
LYS günü nüfus müdürlükleri açık olacak
LYS günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Lisans Yerleştirme Sınavı'nın yapılacağı 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran tarihlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak
Hatay'da komando birliğine taciz ateşi
Hatay'da komando birliğine taciz ateşi

İskenderun ilçesindeki Karayılan Komando Birliği'ne PKK'lılarca taciz ateşinde bulunuldu
TAV'ın yüzde 8 1 lik payı Fransızların
TAV'ın yüzde 8.1’lik payı Fransızların

Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki hisselerini Fransız Aeroports de Paris Group'a devretti.
LYS maratonu başlıyor
LYS maratonu başlıyor

Sosyal bilimlerle ilgili LYS-4 yarın, matematik ile ilgili LYS-1 11 Haziran Pazar günü, LYS-2, LYS-3 ve LYS-5 ise gelecek hafta sonu yapılacak
Doğu ve Güneydoğu'da terörün vurduğu camiler ibadete açıldı
Doğu ve Güneydoğu'da terörün vurduğu camiler ibadete açıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı

Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kış geri geliyor
Sıcaklıklar düşüyor kış geri geliyor

'Öküz öldüren' soğuklar sona eriyor
Öküz öldüren' soğuklar sona eriyor

İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor
İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojide saatlik hava tahmini dönemi
Meteorolojide saatlik hava tahmini dönemi

Denizli'ye Mayıs'ta kar sürprizi
Denizli'ye Mayıs'ta kar sürprizi

Haftasonu yağışlı geçecek
Haftasonu yağışlı geçecek

Hava sıcaklığı 8 derece düşüyor
Hava sıcaklığı 8 derece düşüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 