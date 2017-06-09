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Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili
Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili

ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" planına tepki göstererek, "Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgenin bu referanduma katılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğiz." dedi.

ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, IKBY'nin 25 Eylül'de referandum yapma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın içinde bulunduğu istikrarsız ortama dikkati çeken Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Referandum kararını başta Kürtler olmak üzere ülkenin tüm kesimleri için "riskli bir adım" olarak nitelendiren Salihi, ekonomik ve siyasi sorunlarla baş edemeyen bölge yönetiminin bu adımla birlikte halkını da tehlikeye atacağını belirtti.

Salihi, "Kürtler, uzun yıllardır verdikleri mücadele sonucunda elde ettikleri önemli kazanımları da bu riskli adımla kaybedebilirler." yorumunu yaptı.

Kürtler arasında da referandum konusunda tam bir uzlaşma olmadığına dikkati çeken Salihi, "Kürt siyasi partileri birçok konuda olduğu gibi bu konuda da pek anlaşmış görünmüyor. İslami partiler ve muhalif Değişim Hareketi (Goran) bu adımdan yana değil." diye konuştu.

"TÜRKMEN BÖLGELERİNİ BU REFERANDUMA KATMAK YENİ BİR ÇATIŞMA TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKARABİLİR"

ITC Başkanı Salihi, özellikle Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin ağırlıklı olduğu bölgelerin söz konusu referanduma dahil edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Aksi halde, toplumsal çatışma çıkabileceği uyarısında bulunan Salihi, şunları kaydetti:

"Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı, 'anlaşmazlık bölgeleri' olarak bilinen Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu'yu bu referanduma katmak yeni bir çatışma tehlikesi ortaya çıkarabilir. Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgenin bu referanduma katılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Yeni bir toplumsal çatışmadan endişe ediyoruz."

TÜRKMENLER VE ARAPLARDAN KERKÜK İÇİN ÖZEL REFERANDUM TALEBİ

IKBY'nin söz konusu adımına karşı Türkmenler ve Arapların birlikte hareket edeceğini aktaran Salihi, "Türkmenler olarak Kerkük'teki Araplarla anlaşarak Kerkük için özel bir referandum talebimiz olacak. Araplarla hemfikir olduğumuz bu konuda Kerkük'ün özel bir federe yapı ya da Bağdat'a bağlı bir vilayet olması konusunda referandum talep edeceğiz." diye konuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle önceki gün Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiği belirtilmişti.



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