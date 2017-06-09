15:24, 09 Haziran 2017 Cuma

Gazze'den Katar'a destek





Gazze'de toplanan bir grup Filistinli, Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik ambargoya karşı destek gösterisi düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'nin Han Yunus kentindeki Şey Hamad Bin Halife El Sani konutları önünde toplanan bir grup Filistinli, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya karşı Katar'a destek gösterisi düzenledi. Katar bayrakları taşıyan göstericiler, Katar'ı destekleyen pankartlar açtı.



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