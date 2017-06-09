Gazze'den Katar'a destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazze'nin Han Yunus kentindeki Şey Hamad Bin Halife El Sani konutları önünde toplanan bir grup Filistinli, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya karşı Katar'a destek gösterisi düzenledi. Katar bayrakları taşıyan göstericiler, Katar'ı destekleyen pankartlar açtı.
Gazze'de toplanan bir grup Filistinli, Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik ambargoya karşı destek gösterisi düzenledi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti
ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz" dedi
İngiltere Başbakanı Theresa May mutlak çoğunluğu sağlayamadığı seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi aldı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünkü saldırılarında 14 sivil öldü
Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye, öğleden sonra Ürdün'den ayrıldı.
Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı UKIP Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti
İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirdi
Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelecek
Ukrayna Başbakanı Groysman, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşaatını engellemek için tedbirlerin alındığını söyledi
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın katıldığı Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor