15:35, 09 Haziran 2017 Cuma

Samsun'da askeri otobüs devrildi





Samsun'da askeri otobüs devrildi 47 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zihni Koşar yönetimindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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