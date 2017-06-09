Samsun'da askeri otobüs devrildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zihni Koşar yönetimindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TSK, dün gece Hakkari-Çukurca'da Sikorsyk tipi helikoptere düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi
Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi
Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK mensubu, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı
2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17.5 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor
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İskenderun ilçesindeki Karayılan Komando Birliği'ne PKK'lılarca taciz ateşinde bulunuldu
Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki hisselerini Fransız Aeroports de Paris Group'a devretti.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'nın tahrip ettiği 151 camiden 120'si onarılarak yeniden ibadete açıldı