15:38, 09 Haziran 2017 Cuma

Yıldırım'dan IKBY'nin referandum planı için açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planına ilişkin, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla, bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, Altındağ'daki Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık için referandum yapma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.