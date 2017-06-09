15:45, 09 Haziran 2017 Cuma

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis





Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. Savunmasında Encü üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütaalasında Encü'nün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kararını açıklayan mahkeme, Encü'nün "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

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