16:41, 09 Haziran 2017 Cuma

TSK'nın helikopterine roketli saldırı





TSK, dün gece Hakkari-Çukurca'da Sikorsyk tipi helikoptere düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine iniş yapmaya çalışan Sikorsyk tipi helikoptere, dün gece saatlerinde PKK'lılarca düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada; helikoptere atılan ve isabet etmeyen roketlerden birinin helikopterin kuyruk rotorunun alt tarafında patladığı, mecburi iniş yapan helikopterdeki görevli askerlerin bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edildiği, olayda yaralanan asker olmadığı kaydedildi.

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