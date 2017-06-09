16:58, 09 Haziran 2017 Cuma

Kumkapı'da bina çöktü





Kumkapı'da metruk bir bina çöktü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kumkapı'da kullanılmayan metruk bir bina çöktü. Enkazın altında bir çocuk olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'ta bir binanın çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

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