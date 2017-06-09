Motorin'e indirim

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Ankara'da litresi ortalama 4,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresinde en son 1 Haziran'da 15 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan Tuğgeneral Afşar'ın da aralarında bulunduğu eski 4 rütbeli sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
Dışişleri Bakanlığınca Irak'ın Kerbela kentinde 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği saldırı kınandı
TSK, dün gece Hakkari-Çukurca'da Sikorsyk tipi helikoptere düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi
Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi
Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 9 PKK mensubu, bu sabah düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı
2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17.5 milyon öğrenci bugün karnelerini alıyor
Necmettin Erbakan’ın oğlu yeni siyasi parti kuracaklarını açıkladı