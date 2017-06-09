17:13, 09 Haziran 2017 Cuma

Motorin'e indirim





Motorine 8 kuruş indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da litresi ortalama 4,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresinde en son 1 Haziran'da 15 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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