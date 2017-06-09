Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Arizona Eyaleti'nin Valisi Doug Ducey, kıymetli metal paralar üzerindeki tüm devlet gelir vergisini kaldıran bir kanun tasarısını imzaladı. Söz konusu tedbir, Arizona Senatosu'nda 10 Mayıs'ta 16-13'lük bir farkla geçirildi.
İnsanlar Amerika'nın kağıt para biriminin devalüasyonuna karşı kendilerini korumak için altın veya gümüş kullanmaya yöneliyor.
Kıbrıs müzakereleri kapsamında beşli konferansın 28 Haziran günü düzenleneceği açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona Eyaleti'nde Altın ve Gümüş alım satımı üzerinden vergi kaldırıldı
Gazze'de toplanan bir grup Filistinli, Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik ambargoya karşı destek gösterisi düzenledi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti
ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz" dedi
İngiltere Başbakanı Theresa May mutlak çoğunluğu sağlayamadığı seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi aldı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünkü saldırılarında 14 sivil öldü
Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye, öğleden sonra Ürdün'den ayrıldı.
Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı UKIP Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti
İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirdi
Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelecek