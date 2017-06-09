Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:52, 09 Haziran 2017 Cuma
Amerika
17:23, 09 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı
Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona Eyaleti'nde Altın ve Gümüş alım satımı üzerinden vergi kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Arizona Eyaleti'nin Valisi Doug Ducey, kıymetli metal paralar üzerindeki tüm devlet gelir vergisini kaldıran bir kanun tasarısını imzaladı. Söz konusu tedbir, Arizona Senatosu'nda 10 Mayıs'ta 16-13'lük bir farkla geçirildi.

İnsanlar Amerika'nın kağıt para biriminin devalüasyonuna karşı kendilerini korumak için altın veya gümüş kullanmaya yöneliyor.

 

 



İlgili Konular arizona ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor
Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor

Kıbrıs müzakereleri kapsamında beşli konferansın 28 Haziran günü düzenleneceği açıklandı
Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı
Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona Eyaleti'nde Altın ve Gümüş alım satımı üzerinden vergi kaldırıldı
Gazze'den Katar'a destek
Gazze'den Katar'a destek

Gazze'de toplanan bir grup Filistinli, Katar'a uygulanan siyasi ve ekonomik ambargoya karşı destek gösterisi düzenledi
Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi FOTO
Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi | FOTO

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sona erdi
Trump'tan eski FBI direktörü Comey'in ifadesine tepki
Trump'tan eski FBI direktörü Comey'in ifadesine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'in "bilgi sızdıran kişi" olduğunu belirtti
Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili
Türkmenler IKBY'nin referandum planına tepkili

ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmenler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu hassas süreçte böyle bir adımın atılmasını bir tehlike olarak değerlendiriyoruz" dedi
İngiltere Başbakanı May hükümeti kurma görevini aldı
İngiltere Başbakanı May hükümeti kurma görevini aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May mutlak çoğunluğu sağlayamadığı seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi aldı
Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye
Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü
Rakka'da koalisyon ve PYD'nin saldırılarında 14 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve PYD/PKK'nın, DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya dünkü saldırılarında 14 sivil öldü
Katar'ın Amman Büyükelçisi Ürdün'den ayrıldı
Katar'ın Amman Büyükelçisi Ürdün'den ayrıldı

Katar'ın Amman Büyükelçisi Atiyye, öğleden sonra Ürdün'den ayrıldı.
İngiltere'deki seçimde sıfır çeken aşırı sağcı lider istifa etti
İngiltere'deki seçimde sıfır çeken aşırı sağcı lider istifa etti

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen, AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı UKIP Genel Başkanı Paul Nuttall, görevinden istifa etti
İngiliz basını Theresa May'i hedef tahtasına koydu
İngiliz basını Theresa May'i hedef tahtasına koydu

İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirdi
Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev İstanbul'da hayatını kaybetti
Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev İstanbul'da hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak'ta bombalı intihar saldırısı 20 ölü
Irak'ta bombalı intihar saldırısı: 20 ölü

Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
Tillerson Türkiye'ye geliyor
Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye gelecek

Haberler

ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
ABD'de liseye silahlı saldırı 2 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 