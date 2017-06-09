17:23, 09 Haziran 2017 Cuma

Arizona'da Altın ve Gümüş'den vergi kaldırıldı





Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona Eyaleti'nde Altın ve Gümüş alım satımı üzerinden vergi kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Arizona Eyaleti'nin Valisi Doug Ducey, kıymetli metal paralar üzerindeki tüm devlet gelir vergisini kaldıran bir kanun tasarısını imzaladı. Söz konusu tedbir, Arizona Senatosu'nda 10 Mayıs'ta 16-13'lük bir farkla geçirildi. İnsanlar Amerika'nın kağıt para biriminin devalüasyonuna karşı kendilerini korumak için altın veya gümüş kullanmaya yöneliyor.

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