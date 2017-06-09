17:51, 09 Haziran 2017 Cuma

Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor





Kıbrıs müzakereleri kapsamında beşli konferansın 28 Haziran günü düzenleneceği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler, Kıbrıs müzakerelerinin 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurdu. Toplantılara iki taraf liderinin yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak Avrupa Birliği'nin katılacağı bildirildi.

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