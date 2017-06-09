18:29, 09 Haziran 2017 Cuma

Türkiye'den Kerbela'daki saldırıya kınama





Dışişleri Bakanlığınca Irak'ın Kerbela kentinde 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği saldırı kınandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela'daki saldırıda 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı anımsatıldı. Saldırının DEAŞ örgütü tarafından üstlenildiği kaydedilen açıklamada, "Kutsal ramazan ayında yapılan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

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