Türkiye'den Kerbela'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerbela'daki saldırıda 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı anımsatıldı.
Saldırının DEAŞ örgütü tarafından üstlenildiği kaydedilen açıklamada, "Kutsal ramazan ayında yapılan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
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