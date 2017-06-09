18:43, 09 Haziran 2017 Cuma

Darbeci komutanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bitlis'te, FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar'ın da aralarında olduğu eski 4 rütbeli sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklardan Afşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Diğer sanıklar eski Kurmay Başkanı Ercüment Takır, eski Lojistik Şube Müdürlüğünden sorumlu Binbaşı Akın Cellat, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Halis Işıklı, tutuksuz yargılanan eski İstihkam Şube Müdürü Taner Öztürk ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıklar Afşar, Takır, Cellat ve Işıklı'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Öztürk hakkında da beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında söz konusu suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezası isteniyordu.

İddianamede, Afşar'ın, diğer sanıklara, vali yardımcıları, il ve ilçe emniyet müdürleri, il ve ilçe belediye başkanları, jandarma komutanları ile kaymakamları kışlaya davet etmeleri yönünde emir verdiği belirtiliyordu.

ERZURUM VE ADANA'DA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Erzurum'da örgütün sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Adana'da da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığında görevli 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.