Güncelleme: 04:29, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Kızılay'dan Arnavutluk'taki yetim ailelere yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Kızılayı tarafından Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) ile iş birliğinde, ülkedeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıtıldı.

Yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi yetim ailelere dağıtımı dolayısıyla başkent Tiran'daki bir spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, Türk Kızılayı İstanbul Şube Müdürü İlhami Yıldırım, ALSAR Başkanı Mehdi Gurra da katıldı.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye devletinin, milletinin ve kurumlarının Arnavutları "kardeş" olarak gördüğünü ifade etti.

Ramazan ayının bereket, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Geçen yıl Ramazan ve kurban bayramlarında olduğu gibi bu yıl da sizlerle beraber olacağız. Türk Kızılayı ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Baş da Türk-Arnavut dostluğunun 6 asır öncesine dayandığına işaret ederek, geçen zaman zarfında da bu dostluğun daha da güçlendiğini vurguladı.

TOPLAM BİN 400 GIDA PAKETİ DAĞITILACAK

Baş, "Biz zorluklarımızı, iyiliklerimizi, sevincimizi birbirimizle paylaşmış iki milletiz. Arnavut milletinin Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Bugünkü etkinlik de bunu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

ALSAR Başkanı Gurra ise bugünkü etkinlik kapsamında yetim ailelere kumanya yardımı yapıldığını belirterek, bu yardımların devam etmesi temennisinde bulundu.

Türk Kızılayı tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi yetim ailelere toplam bin 400 gıda paketi dağıtılacağı bildirildi.