19:04, 09 Haziran 2017 Cuma

İran'daki saldırılarda hayatını kaybedenler için cenaze töreni





İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ne yapılan saldırılarda hayatını kaybedenler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ne önceki gün gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için başkent Tahran'da kalabalık bir cenaze töreni düzenlendi. Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı. Üniversitenin önündeki İnkılab Caddesi'nden Hafız Caddesi'ne kadar cenaze araçlarına eşlik eden İranlılar, sık sık ABD ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar attı. Başkent Tahran'da, 7 Mayıs'ta İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 5'i terörist 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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