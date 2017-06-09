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Şırnak'taki terör saldırısında 2 asker şehit
Şırnak'taki terör saldırısında 2 asker şehit

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 askein şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.



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