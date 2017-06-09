19:31, 09 Haziran 2017 Cuma

Şırnak'taki terör saldırısında 2 asker şehit





Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 askein şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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