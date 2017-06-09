19:51, 09 Haziran 2017 Cuma

Yahudi işgalciler Filistinlilerin arazisini ateşe verdi



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Batı Şeria'nın kuzeyinde, bir grup radikal Yahudi işgalcinin Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail insan hakları kurumu Hahamin'in saha sorumlusu Zekeriya es-Sidde yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi işgalcinin, Nablus'un güneyindeki bir köyde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Sidde, çıkan yangında tarım mahsulleri ile meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ve olayın ardından bölge sakinleri ile Yahudi işgalciler arasında arbede çıktığını ifade etti. Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yakılan arazilerde ne kadar hasar olduğunun henüz belirlenmediği kaydedildi.

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