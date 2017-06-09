Yahudi işgalciler Filistinlilerin arazisini ateşe verdi

İsrail insan hakları kurumu Hahamin'in saha sorumlusu Zekeriya es-Sidde yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi işgalcinin, Nablus'un güneyindeki bir köyde Filistinlilere ait tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti.
Sidde, çıkan yangında tarım mahsulleri ile meyve ağaçlarının zarar gördüğünü ve olayın ardından bölge sakinleri ile Yahudi işgalciler arasında arbede çıktığını ifade etti.
Olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yakılan arazilerde ne kadar hasar olduğunun henüz belirlenmediği kaydedildi.
Almanya, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapmaya hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "ateşle oynadığını" ifade etti
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