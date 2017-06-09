Katar'da Türk gıda ürünlerine büyük ilgi

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başladı.
Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.
Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.
Marketin çalışanları, duyurunun yapılması ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi.
Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Al Meera olarak Türkiye'den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz. Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu paylaşımda Türk ürünlerinin market raflarındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Katar'daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi.
Çok sayıda Katarlı'nın da sosyal medya hesaplarında Türkiye'den gelen gıda ürünlerini paylaştığı görüldü.
Marketten alışveriş yapan Suheyl Avad isimli Katarlı avukat, yaptığı açıklamada "Katar'da her şey yolunda. Türk ürünlerini alıyoruz elhamdülillah. Oğlum bu vesileyle ilk kez Türkiye'den gelen sütü içmiş olacak." dedi.
Krizin başladığı ilk günden itibaren Katar yönetiminin bu meseleyi kısa sürede çözeceğine inandığını söyleyen Avad, Türkiye'nin Katar'a destek açıklaması yapması ve gıda ürünleri göndermesi hakkında da, "Ülkeler arasında olması gereken gerçek ilişki bu. Umarım Arap ülkeleri de benzer ilişkileri geliştirir." diye konuştu.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla geçen ay Batman'da gözaltına alınan Fransa vatandaşı Mathias Depardon (37), sınır dışı edilmek üzere tarifeli uçakla, polis eşliğinde Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi
Muğla merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden ikisi tutuklandı
Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı
Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı'nın aracına yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği araçta bulunan Aybüke Yalçın isimli kadın öğretmen hayatını kaybetti
Şırnak merkeze bağlı Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı üs bölgesine PKK üyelerince düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan Tuğgeneral Afşar'ın da aralarında bulunduğu eski 4 rütbeli sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbetle 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
Dışişleri Bakanlığınca Irak'ın Kerbela kentinde 20’den fazla Iraklının hayatını kaybettiği saldırı kınandı
TSK, dün gece Hakkari-Çukurca'da Sikorsyk tipi helikoptere düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi
Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planıyla ilgili, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz." dedi
Sıcaklıkların 20 Haziran'dan itibaren artmaya başlayacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.