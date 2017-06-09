20:29, 09 Haziran 2017 Cuma

24 ildeki 'ByLock' soruşturmasında 2 tutuklama



Foto: Arşiv

Muğla merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden ikisi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla merkezli 24 ildeki FETÖ/PDY'ye) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden ikisi tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve E.D. tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 ilde 49 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.