22:00, 09 Haziran 2017 Cuma

BM'den 'terör listesi' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın yayınladıkları ortak bildiri ile Katar tarafından desteklenen bazı kişi ve kurumları içeren "terör listesi" haberlerini takip ettiklerini söyledi.

BM ile ortak yardım faaliyetlerinde bulunan "Qatar Charity'nin" de listede yer almasını değerlendiren Dujarric, "Prensip olarak BM, sadece BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği yaptırım listesine bağlıdır. BM bunun dışındaki listeleri dikkate alma durumunda değildir." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Qatar Charity ile yıllar içinde güçlü bir işbirliği ve ortaklık geliştirdiğini vurgulayan Dujarric, bu işbirliğinin siyasi değil ortak insani prensiplere dayandığını belirtti.

BM'nin Qatar Charity ile Yemen, Irak ve Suriye'de önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Dujarric, iki kurum arasında maddi yardım alma verme ilişkisi olmadığını, yardım çalışmalarını birlikte koordine ettiklerini söyledi.

"Diplomatik çabaların başarılı olmasını umuyoruz"

Dujarric, bölgedeki gerginlik nedeniyle birçok diplomatik inisiyatifin de gündeme geldiğini belirterek, bu çabaların başarılı olmasını umduklarını ifade etti.

Diplomatik çözüm için katkı sağlayabilecek tüm tarafların destek vermesini istediklerini vurgulayan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu kapsamda Kazakistan'ın Başkenti Astana'da birçok liderle teması olduğunu sözlerine ekledi.