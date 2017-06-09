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Gazeteci Doğan Heper hayatını kaybetti
Gazeteci Doğan Heper hayatını kaybetti

Gazeteci Doğan Heper, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazeteci Doğan Heper'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, sürekli basın kartı sahibi, Milliyet gazetesi yazarı Doğan Heper'ın, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Üyemiz usta gazeteci-yazar Doğan Heper'i kaybettik. Milliyet gazetesinde 53 yıl görev yapan değerli meslektaşımız Doğan Heper'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Doğan Heper'i hiç unutmayacağız." denildi.



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