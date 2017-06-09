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Tillerson Katar'a ablukanın hafifletilmesini istedi!
Tillerson Katar'a ablukanın hafifletilmesini istedi!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar'a uygulanan ablukanın ABD'nin askeri çabalarını ve DEAŞ'la mücadaleyi engellediğini belirterek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'a çağrıda bulunarak Katar'a uygulanan ablukayı hafifletmelerini istedi. 

Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik krize ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Katar'a uygulanan ablukanın ABD'nin askeri çabalarını ve DEAŞ'la mücadaleyi engellediğini belirten Tillerson, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a Katar'a karşı uygulanan ablukayı hafifletmeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

"BU KUŞATMANIN İNSANİ SONUÇLARI VAR!"

Tillerson şunları kaydetti:

"Bu kuşatmanın insani sonuçları var. Yetersiz gıdanın olduğunu, ailelerin zorla birbirinden ayrıldığını ve çocukların okullarına gidemediğini görüyoruz. Bunların özellikle Ramazan ayında istenmeyen sonuçlar olduğuna inanıyoruz, bunlar bir an önce çözülmelidir."

ABD'nin, Kuveyt ile arabuluculuğu destekleyeceğini dile getiren Tillerson, çözüm için gerekli adımların atılabileceğini söyledi.

Tillerson, "Biz sakin ve akıllı bir diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz. Tarafların ilişkilerini güçlendirmesi için beklentiler net ve (tarafların) hesap verebilir olmalı. Bölgede daha fazla gerginlik olmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında Katar'a da seslenen Tillerson, diğer Arap ülkelerinin kaygılarına kulak verilmesi çağrısında bulundu. 

Tillerson, "Katar daha önce siyasetten şiddete geçen bazı grupları destekledi. Buna çözüm olarak adımlar attı fakat daha fazla çaba göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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