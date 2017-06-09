23:21, 09 Haziran 2017 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş kavgasının kazananı olmaz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Yenikapı'da düzenlenen iftar programında konuştu.

"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ"

Katar'a uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üzülerek ifade ediyorum; son günlerde Körfez bölgesindeki kardeş ülkeler arasında yükselen tansiyon tüm Müslümanların ramazan sevincine gölge düşürmüştür. İslam dünyasının birçok sorunla, sıkıntıyla boğuştuğu bir dönemde buna yenilerinin eklenmesi yanlıştır. Bölgemizin geleceğine dair planların, kirli hesapların devreye alındığı bir süreçte enerjimizi kendi iç meselelerimizde tüketmek, kıt kaynaklarımızı boşa harcamak asla doğru değildir. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Buradan tüm Körfez'deki kardeşlerime sesleniyorum; Liderler ve Körfez halkı sizlere sesleniyorum, kardeş kavgasının kazananı olmaz, iftiralarla bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan, gerilimlerden, kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacaktır."

Erdoğan, "Bıktık biz bu kavgalardan, Müslüman'ın Müslüman'ı kırmasından bıktık. Suriye'de olanlar ortada, Irak'ta olanlar ortada, bunların yayılması ne fayda getiriyor? Yemen'de olanlar ortada, Afganistan ortada, Arakan ortada, Myanmar ortada. Bunlar bize ne kazandırdı ki, hala buradan bir şeyler bekliyoruz. Süratle bunun giderilmesi lazım." açıklamasında bulundu.

"AMBARGO TAMAMEN KALDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un açıklamalarına ilişkin, "Bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Tillerson... Özellikle süreci hafifletmek gibi, bu ambargoyu düşürmek gibi... Böyle bir açıklaması oldu. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı, kardeşler arasında bu olmamalı. Özellikle Suudi yönetimine bir ricam var: Siz körfezin en büyüğüsünüz, en güçlüsüsünüz, biz size hadimü'l haremeyn iş-şerifeyn dedik. Siz düşmanlıkları değil, özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız, onları bir araya getirmelisiniz ve Suudi Arabistan'a da hadimü'l-haremeyn iş- şerifeyn olarak yakışır diyorum, bunu yapması lazım ve bunu da bekliyoruz. Bu da bizim hakkımızdır." dedi.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

"Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin bunların sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de istihbarat örgütümüz var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiklerini çok iyi biliyoruz." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Şimdi biz aç veya susuz veyahut da Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Her gün yeni bir haber... Katar'da çeşitli hizmetlerle ilgili kurulmuş vakıfları terör örgütü olarak ilan ediyorlar, olmaz böyle bir şey. O vakıfları ben de tanıyorum ve ben de biliyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım."

Erdoğan, "Şurada son bir iki haftaya kadar bu kadar iyi münasebetleri olan Körfez ülkelerine şimdi ne oldu da dost Körfez'deki bu kardeşlerini terör ülkesi olarak ilan ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Kusura bakmasınlar, biz Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bize ne görev düşüyorsa hak yolunda desteğimizi vermeye devam edeceğiz ama şunu da söyleyeyim, bizim güzel bir sözümüz var ya, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.

Katar'la yapılan anlaşmanın 2-3 yıllık bir süreç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Savunma sanayiyle ilgili biz Katar'la anlaşmayı bugün yapmadık ki, Katar'la bizim bu anlaşmayı yapmamız 2-3 yıllık bir süreçtir ve o günden bugüne Parlamento'muzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık. Şimdi ben sesleniyorum Körfez'deki dostlarımıza, Amerika'nın Katar'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var onlar sizi niye rahatsız etmiyor?" şeklinde konuştu.