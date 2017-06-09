'YPG, Rakka'dan çatışmadan çekilmesi için DEAŞ ile anlaştı'

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtti.
Moskova'da düzenlenen toplantıda konuşan Surovikin, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ve beraber hareket ettiği PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu DEAŞ'lıları imha etmek yerine, örgüt liderleriyle (çatışmadan Rakka'dan çekilmeleri için) anlaşma yapıyor." dedi.
Surovikin, DEAŞ militanlarının bu anlaşma gereği kontrol ettikleri noktalardan başka bölgelere çekildiklerine işaret ederek bazı basın kuruluşlarının ise dünya kamuoyunu yanıltarak Rakka'da DEAŞ ile sanki şiddetli çatışmalar yaşanıyormuş gibi haberler yaptığını söyledi.
Rakka'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Surovikin, "Güvenilir verilere göre, DEAŞ militanları haziran başında PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile anlaşarak Rakka'nın 19 kilometre güneybatısındaki Et-Tadya ve El-Hammam'ı çatışmadan bırakarak Palmira'ya doğru çekildi." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Astana'da 4 Mayıs'ta çatışmasızlık bölgeleri kurulmasına ilişkin imzalanan muhtıranın Suriye'deki iç savaşı neredeyse durdurduğunu kaydetti.
Rudskoy, "Muhtıranın imzalanmasının ardından Suriye'de durum olumlu yönde değişti. İç savaş neredeyse durdu." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Surovikin, PKK/YPG'nin DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını belirtti
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