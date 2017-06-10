Trump'tan Katar açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar ve dün Kongrede ifade veren eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Katar'ın teröre destek verdiğini ileri süren Trump, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik." diye konuştu.
Teröre destek veren tüm ülkelere "bu desteklerini hemen sona erdirmeleri" çağrısında bulunan Trump, "Henüz sorunları çözmüş değiliz, ancak çözeceğiz." ifadesini kullandı.
Trump, "Katar'dan ve bölgedeki diğer ülkelerden (terörün finansmanını sonlandırma noktasında) daha fazlasını ve daha hızlı bir şekilde yapmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Riyad'da gerçekleştirilen zirveye değinen Trump, Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve zirveye katılan diğer ülkelere teşekkür etti ve "Umuyorum bu, terörizmin finansmanının sona ermesi için bir başlangıç olacaktır." dedi.
Basın toplantısının sonraki bölümünde, dün ABD Kongresinde ifade veren eski FBI Direktörü Comey ile ilgili soruları yanıtlayan Trump, dünkü oturumla kendisinin "aklandığını" savundu.
Trump, "Dünkü oturum, (Rusya ile) herhangi bir bağlantının olmadığını, adaletin engellenmediğini ve onun (Comey) gizli bilgileri sızdıran biri olduğunu ortaya koydu." şeklinde konuştu.
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