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03:36, 10 Haziran 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 03:15, 10 Haziran 2017 Cumartesi

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Birleşik Krallık'ta kullanılan oyların tamamı sayıldı
Birleşik Krallık'ta kullanılan oyların tamamı sayıldı

Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimde 650 bölgede kullanılan oyların tamamı sayıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık'ta önceki gün yapılan genel seçimde 650 bölgede kullanılan oyların tamamının sayıldığı bildirildi.

Kesin sonuçlara göre, parlamentoda Muhafazakar Parti 318, İşçi Partisi 262, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 35, Liberal Demokrat Parti 12, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) 10 ve diğer partiler ise 13 sandalye kazandı.

Yaklaşık 47 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenlerin yüzde 69'u sandık başına gitti.

Seçim sonucunda, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

En fazla oyu alan parti Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti oldu.

May, resmi olmayan sonuçların açıklamasını takiben dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, azınlık hükümeti kurmak için çalışmaya başladığını duyurdu. May, hükümeti kurarken, Kuzey İrlanda merkezli DUP'un desteğini alacağını belirtti.

Birleşik Krallık'ta bir siyasi partinin tek başına iktidar olması için parlamentodaki 650 sandalyenin yarısından bir fazlası olan 326 sayısına ulaşması gerekiyor. 



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Avrupa Haberleri
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