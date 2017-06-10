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Güncelleme: 03:38, 10 Haziran 2017 Cumartesi

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Katar'dan bazı kişi ve kuruluşların "terör listesine" alınmasına kınama
Katar'dan bazı kişi ve kuruluşların

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar tarafından desteklendiği iddiasıyla 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu öne sürülerek "terör listesine" alınmasını kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar tarafından desteklendiği iddiasıyla 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu "terörle irtibatlı" olduğunu öne sürerek "terör listesine" almasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklendiği iddia edilen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun, "terörle irtibatlı" olduğu gerekçesiyle "terör listesine" alınmasının kınandığı belirtildi.

Suçlamaların "asılsız" olduğu, bu dört ülkenin "iftira" atarak Katar'ın imajını zedelemeye ve teröre destek vermekle suçlamaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, "bazı siyasi hedefler uğruna delilsiz, keyfi suçlamalarla kışkırtıcı politika izlemenin, ortalığı kızıştırmanın, halklar arasında düşmanlıklara ve çekişmelere elverişli bir ortam hazırlamanın doğuracağı sonuçlar" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın "terör listesinde", Katar Hayır Kurumu gibi uluslararası itibarı olan kuruluşların da bulunduğuna dikkat çekildi.

Listede farklı ülkelere mensup ve Katar ile hiçbir ilgisi olmayan isim ve oluşumların yer aldığına işaret edilen açıklamada, bunların, bildiriyi yayımlayan ülkelerle alakalı sebeplerden dolayı listeye dahil edildiği savunuldu.

Açıklamada, "görevi sadece yazmak olan gazetecilerin de eklendiği listenin hazırlanmasındaki hedefin, korkutmak, susturmak ve uluslararası sözleşmelerde taahhüt edilen ifade özgürlüğünü yasaklamak olduğu" ifade edilerek Katar'ın dost ve kardeş ülkelerle kanuni ve güvenlik çerçevesinde iş birliğini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Doha'nın sağduyusunu ve iyi komşuluk ilişkilerini korumayı sürdüreceği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile diğer Arap ülkelerindeki kardeşleriyle tarihi ilişkilerini güçlendireceği, bağımsız bir dış politika izleme hakkını savunacağı, bölgede ve dünyada güvenlikle istikrarı destekleyeceği vurgulandı.



İlgili Konular katar krizi Katar
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