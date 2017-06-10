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09:08, 10 Haziran 2017 Cumartesi
Türkiye
Güncelleme: 09:00, 10 Haziran 2017 Cumartesi

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Davutoğlu: Yüreği Türkiye ile çarpan Katar yalnız bırakılmayacaktır
Davutoğlu: Yüreği Türkiye ile çarpan Katar yalnız bırakılmayacaktır

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, "Yüreği Türkiye ile çarpan Katar, hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr.Ahmet Davutoğlu, Antalya Konyalılar Derneğince Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen iftar programına  katıldı.

Zor dönemlerden geçildiğini, İslam dünyasının gönül coğrafyasının büyük acılar içinde olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu Ramazan'da da Katar'daki acı olaylarla karşı karşıyayız. Katar Türkiye'nin kadim dostudur. 120 yıl önce sömürgeciler karşısında Osmanlı'nın yanında yer almışlardı. Şimdi de Türkiye'nin her zaman yanında yer aldı, her zaman Türkiye ile birlikte davrandı, Türkiye ile birlikte ağladı, Türkiye ile birlikte güldü. Şimdi Katar'a dönük bir ambargo uygulanıyor. Tabii hiçbir şekilde Müslüman devletlerin, Müslüman halkların hatta herhangi iki halkın hangi dinden olursa olsun çatışmasını istemeyiz.

Suudi Arabistan da bizim dostumuz. Gönül ister ki bütün bu ızdıraplar sulh içinde, konuşularak çözülebilsin. Ama bilinsin ki yüreği Türkiye ile çarpan Katar, hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır. Nasıl onlar 15 Temmuz gecesi, o hain çete bize karşı tuzak kurduğunda ilk sesini çıkartan ülke olarak 'Türkiye'nin yanındayız, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, Hükümetinin, Meclisinin yanındayız' dediler, biz de bugün diyoruz ki; Katar'ın yanındayız. Katar'ın aç bırakılmasına, Katar'daki kardeşlerimizin acı çekmesine kesinlikle razı olmayız."

Davutoğlu, sorunların sulh yoluyla çözülmesini, Müslüman devletler arasında yeni ihtilafların doğmamasını arzuladıklarını vurgulayarak, bu konuda gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekse Hükümetin yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

Körfez'de bir an önce barış ve esenliğin hakim olmasını dileyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu unutmamamız lazım, son dönemde Türkiye'ye dönük yapılan birçok suikastın, sonuncusunu 15 Temmuz'da gördüğümüz ihanetin arkasındaki temel mesele, Türkiye'nin bir ülke olarak, bir çınar gibi birçok mazlum milleti kanatları altına almış olmasındandır. Türkiye bugün, bir hasta adam değildir. Türkiye bugün, başkasına muhtaç olan bir ülke değildir. Allah'ın izniyle 'Bize sahip çıkacak, yardımcı gönder' diye Rabb'ine seslenen olursa bilsinler ki 80 milyon Türkiye ve Türk milleti onların yanındadır ve arkasındadır."

Davutoğlu, bütün insanlığı kucaklayan, bütün insanlığa hitap eden bir inancın temsilcileri olduklarını vurgulayarak, "Ne DEAŞ, ne FETÖ, ne PKK, ne de diğer ihanet ve terör örgütleri bu inancımızı sarsamaz." diye konuştu.

 



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