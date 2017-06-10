Yayıncılar Geleneksel İftarda Buluştu

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği'nin birlikte düzenlemiş olduğu geleneksel üye bilgilendirme ve iftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş'in katılımıyla Üsküdar Katibim Restoranda gerçekleştirildi.

Yumurcak Yayınları yetkilisi Mustafa Doğru’nun sunumunu yaptığı programa yoğunluklarından dolayı katılamayan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma da birer telgraf göndererek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.







TBYM ve BASYAYBİR üyeleri başta olmak üzere yayın dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen program, Muhammed Seyyid’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Tayfur Esen yaptı. “Rahmet ayı Ramazan, aynı zamanda Kur’an/kitap ayı. Yayıncılar olarak ne kadar değerli bir işi meslek edindiğimizin farkındayız. Bu mesleği icra ederken rahmeti rahmana kavuşanlarımız oldu. Mekanları cennet olsun.”







Sektörün Öncü Meslek Birliğiyiz



Yapmış olduğu konuşmasında Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Tayfur Esen şunları söyledi: “429 üyesi ile sektörün önde gelen bir meslek birliği olan Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, üzerine düşen çalışmaları siz üyelerin ve delegelerin katkıları ile yapmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen fellowship etkinliği sonrası 439 Türkçe kitabın başka dillere çeviri anlaşmaları gerçekleşti. Hem yayın camiamıza hem de Türk edebiyatına sunduğumuz katkıdan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. 2018 biz yayıncılar için daha güzel günler vaat ediyor inşallah.”







15 Temmuz Darbe Girişimini Unutturmayacağız



Konuşmasının devamında 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanılan darbe girişiminden bahseden Başkan Tayfur Esen, “Darbe girişimi gibi bir imtihanla karşı karşıya geldik, şükürler olsun ki bunu da atlattık. İnşallah yayın camiası olarak da yaşanılanları unutmamaya, unutturmamaya dönük adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.







TBYM olarak taslak kanun çalışmaları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Tayfur Esen, son halini almak üzere olan taslak kanun çalışmalarına katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığına, Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Başkan Tayfur Esen’den sonra kürsüye davet edilen Basın Yayın Birliği Başkanı Dr. Melike Günyüz konuşmasına Ramazan’a dair duygu ve düşüncelerini açıklayarak başladı.







Yağan Yağmur Hatalarımızdan Arınmamız Demektir



Basın Yayın Birliği Başkanı Dr. Melike Günyüz, “Ramazan; yaz sonunda yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelir. Yeryüzüne yağan bu yağmur bir yıl içinde yaptığımız hata, günah ve ihmallerden arınmamız demektir. İnsan nereden gelip nereye gittiğini unutuyor. Bu hakikati unutmamak adına Rabbimiz bize bu ayda kalplerimizi, düşüncelerimizi temizleme imkanı sunuyor” dedi.







Yapmış olduğu konuşmasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma mesajları veren Başkan Dr. Melike Günyüz şunları söyledi: “Bu meclisteki her dostun kelimelere karşı beslediği itimadı ve sevgiyi hatırlatmama gerek yok. Bizler kelimeler var olduğu sürece var olacağız. Kelimelerin bizi birleştirmesine, sağlamlaştırması ve güçlendirmesine çok ihtiyacımız var. Çünkü biz bu iftar sofrasını şenlendiren yürekli, cesaretli insanlar çok uzun yolun yolcusuyuz. Bizim nasibimiz ve nimetimiz kelam. Biz insanların kalplerine seslenmeyi ve duygularına yön vermeyi görev edindik.







Bizler kelime işçileriyiz ve kelimelerden örülü bir dünyamız var. Burada üzerimize düşen her daim kelimenin, sözün, kelamın hakiki ve tek sahibinin huzurunda birleşmektir. Zor zamanlarımız mı olacak? Olabilir! İmtihanımızdır. Zor kararlarımız mı olacak? Olabilir! İmtihanımızdır. Zorlukların üstesinden bir arada kalarak ve kelimeleri daha gür bir sesle söyleyerek çıkacağız. Şimdi hep birlikte sohbet edelim ancak bu şekilde güçlenecek ve bu topraklar üzerinde üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”







Son olarak kürsüye davet edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş de kısa bir konuşma yaparak şu cümlelere yer verdi: “Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere Sayın Bakanımız Nabi Avcı’nın selamını, Sayın Müsteşarım Ömer Arısoy’un selamını iletiyorum. Bu ailenin bir parçası olmak ve bu akşam sizlerle birlikte iftar yapmak bizim için bir onur. Hepinize afiyet olsun.”







Yemek boyunca Türkiye adına kalıcı bir çalışma olduğu düşünülen TBYM Fellowship Programı ve kanun çalışmaları ile ilgili detayların yer aldığı barkavizyon gösterimi gerçekleştirildi. İftar programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Nevzat Kütük, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdullah Güven, İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürü Nevim Sekizkardeşler, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, YAYFED Başkanı Münir Üstün, DEKMEB Başkanı Murat Köse, Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Başkanı Erdal Karakaya’nın yanı sıra Türk ve Arap yayınevi temsilcileri katıldı.