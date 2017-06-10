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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi kabul edecek. 

(İstanbul/15.00) 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde iş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/20.43)


3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesinin ev sahipliğinde Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek İstanbul Pazarcılar Odası iftarına katılacak.

(İstanbul/20.43)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/20.43) 

2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TOBB Konferans Salonu'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/17.30)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, WOW Hotel'de 15 Temmuz gazileri ve ailelerini iftar yemeğinde ağırlayacak.

(İstanbul/20.43) 

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ADAPTESK "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortaklar Buluşması" programına ve ardından düzenlenecek iftara iştirak edecek. 

(Bursa/19.30) 

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malazgirt İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Malazgirt Anıt Alanı'nı ziyaret edecek, Valilik, Belediye ve esnaf ziyaretinde bulunacak ve Ahmedi Hani Parkı'nda iftar programına katılacak.

(Muş/16.30-19.46) 

6- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Yetim Çocuklar İftar Programı'na katılacak.

(Düzce/20.35) 

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafı ziyaret edecek, Kaleardı Şehir Parkı, Tarım Yerleşkesi ve Abdulvahap Gazi Türbesi inşaatları ile Güneş Enerjisi Santrali tesisinde incelemelerde bulunacak, Bayburt Belediyesi iftar programına iştirak edecek.

(Bayburt/11.30/13.30/14.00/14.30/19.56) 

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Özata Tersanesi tarafından Kenya Cumhuriyeti için inşa edilen MV Jambo feribotunun denize indirilme törenine katılacak, Altınova Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Arslan, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Yalova/15.00/16.30/Bolu/19.00/20.32)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1 - LYS maratonu başlıyor

- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 sosyal bilimler sınavı, saat 10.00'da yapılacak.

SPOR

1- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. 

- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını, Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İşkodra/18.45/19.30) 

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

(Takasaki/09.40)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Most/19.30)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile Letonyalı Jelena Ostapenko karşı karşıya gelecek.

(Paris)



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