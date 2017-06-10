LYS maratonu başlıyor

İlkleriyle Lisans Yerleştirme Sınavları maratonu başlıyor. Sınava, bir milyon 72 bin 396 aday başvurdu.
5 oturumdan oluşan LYS'de ilk olarak adaylar Sosyal Bilimler sınavında ter dökecek.
135 dakika sürecek o oturumda Tarih, Coğrafya-2, felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri yer alacak.
Pazar günü ise 839 bin 124 aday, LYS-1 yani Matematik oturumuna katılacak. Adaylardan 135 dakikada 80 soruya cevap vermesi beklenecek.
Matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı olacak.
LYS maratonu 17 ve 18 Haziran tarihlerinde de devam edecek.
17 Haziran'da adaylar iki oturuma girecek. Sabahki oturum Fen bilimleri yani LYS-2 olacak.
101 bin 332 aday, öğleden sonra da Yabancı dil sınavında 80 soruya 120 dakikada cevap verecek.
Ve sınav maratonu LYS-3 yani edebiyat-coğrafya oturumuyla sona erecek.
Kapılar 09:45'te kapatılacak
ÖSYM sınava girecek adaylara "15 dakika uyarısı" yaptı. Saat 10'da başlayacak sınavlarda 09:45'te kapılar kapanacak.
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Lisans Yerleştirme Sınavları maratonu bugün başlıyor. Bir milyondan fazla aday 5 oturumda gerçekleşecek sınavlara girecek. Sınavlarda 09:45 kuralı uygulanmaya devam edecek
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