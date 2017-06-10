09:25, 10 Haziran 2017 Cumartesi

LYS maratonu başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İlkleriyle Lisans Yerleştirme Sınavları maratonu başlıyor. Sınava, bir milyon 72 bin 396 aday başvurdu.

5 oturumdan oluşan LYS'de ilk olarak adaylar Sosyal Bilimler sınavında ter dökecek.

135 dakika sürecek o oturumda Tarih, Coğrafya-2, felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri yer alacak.

Pazar günü ise 839 bin 124 aday, LYS-1 yani Matematik oturumuna katılacak. Adaylardan 135 dakikada 80 soruya cevap vermesi beklenecek.

Matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı olacak.

LYS maratonu 17 ve 18 Haziran tarihlerinde de devam edecek.

17 Haziran'da adaylar iki oturuma girecek. Sabahki oturum Fen bilimleri yani LYS-2 olacak.

101 bin 332 aday, öğleden sonra da Yabancı dil sınavında 80 soruya 120 dakikada cevap verecek.

Ve sınav maratonu LYS-3 yani edebiyat-coğrafya oturumuyla sona erecek.

Kapılar 09:45'te kapatılacak

ÖSYM sınava girecek adaylara "15 dakika uyarısı" yaptı. Saat 10'da başlayacak sınavlarda 09:45'te kapılar kapanacak.