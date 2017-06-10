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Trump'tan May'e moral desteği!
Trump'tan May'e moral desteği!

ABD Başkanı Trump, erken genel seçim sürecindeki sandık başarısızlığının ardından ülkesinde yoğun eleştirilere uğrayan İngiltere Başbakanı May'i telefonla arayarak seçim sonuçlarına ilişkin desteğini ve birlikte çalışma arzusunu dile getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, erken genel seçim sürecinde sandık başarısızlığının ardından özellikle İngiliz basını tarafından hedef tahtasına konulan  İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak "seçim sonuçlarıyla ilgili samimi desteğini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump, seçimlerle ilgili samimi desteğini belirtmek için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başkan, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilere olan bağlılığının altını çizdi ve ilerleyen yıllarda da Başbakan ile çalışmayı arzu ettiğini vurguladı."

Birleşik Krallık'ta önceki gün yapılan genel seçimdeki kesin sonuçlara göre, parlamentoda Muhafazakar Parti 318, İşçi Partisi 262, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 35, Liberal Demokrat Parti 12, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) 10 ve diğer partiler ise 13 sandalye kazandı.

Yaklaşık 47 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçmenlerin yüzde 69'u sandık başına gitti.

Seçim sonucunda, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

En fazla oyu alan parti Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti oldu.

İngiliz basını, erken genel seçim sürecinde büyük destek verdiği Başbakan May’i sandık başarısızlığının ardından hedef tahtasına yerleştirmişti.

 



İlgili Konular İngiltere ABD May trump
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