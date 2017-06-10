10:37, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Kırklareli'de Hint keneviri operasyonu





Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde ayçiçeği tarlasında, 32 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırklareli'de düzenlenen operasyonda ayçiçeği ekili 10 dönümlük tarlanın iç bölümünde 32 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde K.Ö'ye ait ayçiçeği tarlasında, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresine ayçiçeği ekilen tarlanın iç bölgelerinde 32 bin kök Hint keneviri buldu. Sökülen kenevirler yakılarak imha edilirken, şüpheli K.Ö. gözaltına alındı.

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