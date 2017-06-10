Fas'ta gözaltılar devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas emniyet güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki gösterileri düzenleyen Rif Hareketi'ne mensup bazı aktivistleri gözaltına aldığı bildirildi.
Aktivistlerden alınan bilgiye göre, harekete destek veren genç bir şarkıcı ile İmzuren kentinde bir kişi gözaltına alındı.
El-Huseyma kentinde gözaltına alınan Rif Hareketi aktivistlerini savunma heyeti koordinatörü Raşid Binali yaptığı açıklamada, Huseyma'da bazı aktivistlerin gözaltına alındığını söyledi. Binali ayrıca, gözaltına alınanların ilk duruşmasının gelecek hafta başlayacağını, Kazablanka'ya götürülenlerin soruşturmasının ise devam ettiğini aktardı.
Kadın Hakları Derneği Federasyonu ise yaptığı açıklamada, sanatçı Selime Zeyyani ile diğer aktivistlerin serbest bırakılması ve adil yargılanma hakkından yararlanmaları çağrısında bulundu.
Açıklamada, devletin göstericilerin çevresel, ekonomik, sosyal ve kadın haklarıyla ilgili taleplerine cevap vermekle yükümlü olduğunu belirtilerek, aktivistler ile gözaltına alınanlara yönelik ihlaller hakkında soruşturma açılması istendi.
Fas Adalet Bakanı Muhammed Ucar, geçen salı günü yaptığı açıklamada, Huseyma'daki olaylar kapsamında gözaltına alınanların sayısının 104'e ulaştığını belirtmişti.
Geçen yıl ekim ayında ülkenin kuzeyinde yer alan El-Huseyma'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El-Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösteriler mayıs ayında yeniden başlamıştı.
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