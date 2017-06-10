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LYS'ye geç kalan adaylar gözyaşı döktü
LYS'ye geç kalan adaylar gözyaşı döktü

Sivas ve Yozgat'ta geç kaldıkları için sınava alınmayan adaylar, gözyaşları içerisinde okullardan ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas ve Yozgat'ta, Lisans Yerleştirme Sınavı sosyal bilimler oturumuna (LYS-4) geç kaldıkları için alınmayan adaylar gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Bir çok aday arama noktalarında kalem, çakmak, anahtar ve tokalı kemer gibi eşyasını bırakmak zorunda kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı nedeniyle fakülte binaları önünde sınava yetişme telaşı yaşandı.

Kapılar kapandıktan sonra sınava gireceği fakülteye gelen bir aday ise içeri alınmadı ve gözyaşları içerisinde fakülte binasından ayrıldı.

Sınav giriş kağıdının yanlış tarihli çıktısını alan bir aday ise sınava giremedi.

Kentte etkili olan yağmur hem adaylara hem de ailelere zor anlar yaşattı. Çocukları ya da yakınları sınava giren aileler yağmur altında sınavın bitişini bekledi.

YOZGAT

Yozgat'ta geç kaldıkları için sınava alınmayan adaylar da gözyaşları içerisinde fakülteden ayrıldı.

Bozok Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Sorgun ilçesinden gelen ve geç kaldığı için sınava alınmayan bir öğrenci, kapı önünde gözyaşlarına boğuldu. Yere oturup dakikalarca ağlayan adayı babası sakinleştirmeye çalıştı.

Yozgat merkeze yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Akdağmadeni ilçesinden gelen Ali İşçi de bir dakika gecikmeyle sınava giremedi.

İşçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geldiği aracın arızalanmasından dolayı geciktiğini söyledi.

Kimliğini unutan ve salona alınmayan Sinan Eğilmez de gözyaşlarını tutamadı. Eğilmez, yapılan bu uygulamadan dolayı öğrencilerin haklarının yendiğini iddia ederek, "Sınava çok iyi hazırlanmıştım. Bir yılım çöpe gitti." diye ağladı.

Yanlışlıkla bir hafta sonra gireceği sınavın giriş belgesini getiren öğrenci de sınava alınmadı. Bazı vatandaşlar, görevlilere ricada bulunarak giriş belgesinin çıkartmalarına yardımcı olmalarını istedi fakat görevliler kabul etmedi.



İlgili Konular LYS
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