11:35, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Güney Kore firmalarından Bulgaristan teknoloji fuarına ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İşadamları ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan Güney Kore Cumhuriyeti heyeti, yüksek teknolojiler alanında işbirliği imkanlarını araştırmak üzere Filibe’deki Uluslararası Fuarı ziyaret etti.

Kırcaali Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kore heyeti, Balkanlar’daki en büyük teknoloji buluşması olarak bilinen Teknoloji Fuarına Kore Cumhuriyeti’nin ortağı olma isteklerini dile getirdi. Filibe Uluslararası Fuarın Genel Başkanı Dr. İvan Sokolov, “Birkaç yıldır sergilerimizin başlıca hedefi teknoloji yeniliklerini destekleme olduğundan Bulgaristan-Kore çalışma toplantısı programına Filibe’deki Uluslararası Fuar ziyareti de dahil edildi” diye açıkladı.

Görüşme bugün, “Sürdürülebilir gelişim için iyi yönetim uygulamaları” konulu Bulgaristan-Kore iş forumu açılışından bir gün sonra gerçekleştirildi. İlk defa forumda Sofya, Burgas ve Varna olmak üzere üç şehir yer alacak.

Çeşitli şirketlerin farklı fuarlara katılımlarını organize eden Kore’nin Ticareti Destekleme Ajansı (KOTRA) temsilcisi şunları paylaştı: “Bu etkinlik akademik, bölge ve ekonomi alanlarında iletişimin artmasını sağlama amaçlı organize edilmiştir. Şu anda Bulgaristan’a olan ilgi artmaktadır, bu sebepten dolayı de Filibe’deki Uluslararası Fuarda daha güçlü bir temsilimiz bulunmasını istiyoruz.”

Kore Cumhuriyeti’nin Bulgaristan Elçisi Sayın Shin Bunam, Uluslararası Teknik Fuar’a başka bir ülke partnerliği fikrini gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu belirtti.