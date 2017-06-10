Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:20, 10 Haziran 2017 Cumartesi
Dünyada Ramazan
12:03, 10 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı iştirak etti.

Toronto belediye binası önünde düzenlenen "Fast in the 6" isimli etkinlik iftardan önce başladı. Etkinlikte, helal et ürünleri üreten bir firma halka ücretsiz sandviç ve su dağıtırken, bir başka kuruluş da közlenmiş taze mısır ikram etti. Etkinliğe bir grup Türk vatandaşı da, Türk lokumu ile Türk kahvesi dağıtarak katıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyada yaşadıkları ayrımcılık ve sorunlardan haberdar olduklarını belirterek, "Bizler Kanada’da tüm dinlerle bir anlayış ve birliktelik içinde yaşıyoruz. Kanada Dışişleri Bakanı olarak, bu birlikteliğe katkıda bulunan Müslüman topluluğumuz ile gurur duyuyorum.’’ dedi.

Freeland, "Müslümanların dünyada yaşadıkları ayrımcılığa Kanada’da asla yer yoktur. Kanada Müslümanlarının, diğer Kanadalılardan en ufak bir farkı yoktur. Ramazanınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Toronto Belediye Başkanı Tory de yaptığı konuşmada, toplumun İslami düşünce hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını söyledi. Toronto’da halktan gıda bağışı alan Müslüman bir derneğin, hazırladığı yiyecekleri Müslüman olmayanlara dağıttığına işaret eden Başkan Tory, "Bazı iftarlara katıldım. Ramazanın paylaşma, fedakarlık ve manevi arınma ayı olduğunu gördüm. Ramazanın manevi havasında burada toplanan sizleri kutluyorum.’’ diye konuştu.

Etkinliği, eşi Dany Assaf ile birlikte organize eden Lisa Assaf, AA’ya yaptığı açıklamada, "Bu etkinliği eşimle bir yıldır planlıyorduk. Toronto halkını, ramazanın manevi havasında Müslümanlarla buluşturmak ve birlikte iftar ettirmek istedik. Kanada’nın çeşitlilik kültüründe, insanların birlikte kutlama yapıp, ramazan ve iftar fikrini paylaşabileceklerini düşündük. Bu etkinliği önümüzdeki yıllarda da geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

Gece geç saatlere kadar süren programda, bazı sanatçılar stand-up gösterileri sunarken, Toronto Senfoni Orkestrası da mini bir konser verdi. Gece havai fişek gösterisi ile sona erdi.



İlgili Konular Kanada müslüman ramazan kanada ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı
Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor
Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da halk gündelik hayatına normal bir şekilde devam ediyor
Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar
Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar

Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu
Tunus sokaklarında Mehter sesleri
Tunus sokaklarında Mehter sesleri

Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı

40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı
Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor VİDEO
Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor | VİDEO

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere birçok camide mukabele geleneği sürdürülüyor.
Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar
Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar

ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiyi iftarda buluşturdu
Şanlıurfalılar 38 dereceyi gördü
Şanlıurfalılar 38 dereceyi gördü

Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te

Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Bosna Hersek'in son hayalisinin orijinal tasvirlerinin gün yüzüne çıkarılması ve bir grup sanatseverin çabasıyla yeniden hayata döndürülüyor
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı FOTO
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı | FOTO

Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti
Sözde futbol taraftarları Sofya daki camiye saldırdı
Sözde futbol taraftarları, Sofya’daki camiye saldırdı

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde maç sonrası dağılan taraftarlar Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne bira şişeleri ve çöp kutuları ile saldırdı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı FOTO
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | FOTO

Bugün saat 10.00 itibari mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı ve Peygamber âşıklarının bir yıllık özlemi sona erdi
Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı
Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı

TDV, Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı
Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı

Kenya'nın bin 500 nüfuslu Müslüman çoğunluklu Takaungu köyündeki halk Ramazan'ı coşkuyla karşıladı

Haberler

Kanadalı vekil: Oruç tutmak muhteşem bir duygu
Kanadalı vekil Oruç tutmak muhteşem bir duygu

Köln'ün 13 yıl önce bombalanan caddesinde 'teröre karşı birlik' iftarı
Köln'ün 13 yıl önce bombalanan caddesinde 'teröre karşı birlik' iftarı

Kızılay'dan Arnavutluk'taki yetim ailelere yardım
Kızılay'dan Arnavutluk'taki yetim ailelere yardım

Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor
Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor

Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar
Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar

Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor | VİDEO
Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor VİDEO

Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar
Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar

'Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak'
Hac ibadetinde şehit ailelerine öncelik tanınacak'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 