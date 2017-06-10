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Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi
Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi

Brezilya'da mahkemesindeki 7 yargıçtan 4'ü, Temer’e yöneltilen suçlamaların düşmesi yönünde oy kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, ülkede devam eden yolsuzluk davasında Devlet Başkanı Michel Temer'in seçim kampanyasına yasa dışı kaynak sağladığı iddialarının aleyhine karar verdi.

Ülkedeki 2014 başkanlık seçimlerini kazanan Dilma Rousseff-Michel Temer ittifakının seçim kampanyalarında siyasi ve iktisadi gücün kötüye kullanılmasıyla ilgili Yüksek Seçim Mahkemesinde görülen dava sonuçlandı.

Mahkemede yapılan oylamada, 7 yargıçtan 4'ü Temer’e yöneltilen seçim kampanyasına para sağlamada ihlallerde bulunduğu suçlamalarının düşmesi yönünde oy kullanırken, 3 yargıç ise Temer'le ilgili iddiaların kabulü yönünde oy kullandı.

Oylama Temer'in aleyhine sonuçlansaydı, ülkede ilk kez bir devlet başkanı Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından görevinden alınmış olacaktı.

Oylamada Temer'in aleyhinde oy kullanan Yargıç Luiz Fux, seçim kampanyasına yasa dışı kaynak sağlamanın "çok ciddi bir suç" olduğunu söyledi.

Diğer yandan, Temer'in seçim kampanyasına yasa dışı kaynak sağladığı iddialarına karşı oy kullanan Mahkeme Başkanı Yargıç Gilmar Mendes, seçim yasasında değişikliğe gidilmesi ve siyasilerin arızalı sistemin bedelini ödememesi gerektiğini savundu.

Devlet Başkanının yakın bir dostu da olan Mendes, "Sistemin istikrara ihtiyacı var. Ahlak ve yolsuzlukla mücadele hakkında konuşmak çok kolay. Ben de bunların olmasını istiyorum. Bir devlet başkanı istense bile her defasında değiştirilemez." ifadelerini kullandı.

Hayvansal gıda üretim şirketi JBT'nin sahiplerinden Joeasley Batista, Başkan Temer ile geçen mart ayında yaptığı bir görüşmeyi gizli ses kaydına almıştı. Gizli ses kayıtlarına göre, Temer, Batista'ya hapisteki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha'nın sessiz kalmasını garanti ediyordu. Batista'nın bu kayıtları yolsuzluk soruşturmasında başsavcılığa vermesi ve bu kayıtların basına sızması ile Federal Yüksek Mahkeme, Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.

Brezilya'da devam eden yolsuzluk operasyonlarında nisan ayında Federal Yüksek Mahkeme 8 bakan, 29 senatör ve 42 federal milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına izin vermişti.

Geçen yıl gerçekleşen yolsuzluk karşıtı protestolar sonucu Senato, eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i görevinden önce 6 ay süreyle azletmiş, sonrasında ise oylama sonucunda görevinden almıştı.



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