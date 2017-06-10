Tokat'ta korkutan deprem

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tokat'ın Zile İlçesinde bugün saat 11.51'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Zile'nin Közdere köyü olan deprem saat 11.51'de meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçe merkezi ile çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yapılan incelemede depremde can ve mal kaybı bulunmadığı tespit edildi.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ilçede her hangi bir sıkıntı olmadığını, çevre köylerde de şu ana kadar her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, incelemelerin devam ettiğini söyledi.
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