13:54, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Filipinler'de kuşatma altındaki Marawi'de çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi'de, kenti kuşatan DEAŞ bağlantılı Maute örgütü mensuplarıyla askerler arasında çıkan çatışmada, 13 bahriyelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Ordusu 1. Piyade Tümeni Sözcüsü Yarbay Jo-ar Herrera, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 23 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de Maute ile ordu mensupları arasında 16 saat süren çatışmada, 13 bahriyelinin yaşamını yitirdiğini, 51 bahriyelinin yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybeden askerlerin kentte mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığını ifade eden Herrera, militanların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını bunun da operasyonları zorlaştırdığını söyledi.

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 38'i sivil 96 kişi hayatını kaybetti, 138 militan öldürüldü.

MAUTE ÖRGÜTÜ KURUCULARININ ANNESİNE GÖZALTI

Mindanao Özerk Bölgesi Emniyet Müdürü Reuben Theodore Sindac da Maute'nin kurucuları Abdullah Maute ve kardeşi Ömer'in anneleri Ominta Romato "Farhana" Maute'nin dün Marawi'nin yaklaşık 36 kilometre uzağındaki Lana del Sur'a bağlı Masiu kentinde iki yaralı militanla aynı aracın içinde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Sindac, çatışmanın, Farhana'nın gözaltına alınmasından sonra çıktığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynakların medyaya yaptığı açıklamada, Farhana'nın, örgütün finansçısı ve yabancı terör örgütleriyle bağlantısını sağlayan kişi olduğu ve gözaltına alınmasının militanların mücadele gücünü kırarak onların daha saldırganlaşmasına neden olacağını belirtildi.

Maute kardeşlerin babası Cayamora Maute de salı günü Davao kentinde yakalanmış ve çarşamba gecesi Manila'daki Bagong Diwa Kampı'na nakledilmişti.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abell 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, 31 Mayıs'ta, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Filipinler'de Temsilciler Meclisinin altı üyesi, 5 Haziran'da, sıkıyönetimin yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi için kaleme aldıkları dilekçede, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesini gerektirecek bir ihtilal ya da istila söz konusu olmadığını belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.