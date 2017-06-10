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Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı'ndan Katar açıklaması
Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı'ndan Katar açıklaması

Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı “Katar’ın izole edilmesi Müslümanlar arasında daha çok bölünmeye yol açar. Yusuf el-Karadavi gibi bir alimin terörist ilan edilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya'da faaliyet gösteren Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH), bazı Arap ülkelerinin Katar’a yönelik ambargosunu kınadı.

Teşkilatın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Katar’a yönelik ambargo kınanarak “Katar’ın izole edilmesi sadece Müslümanlar arasında daha çok bölünmeye yol açar" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye ve Kuveyt’in taraflar arasında arabulucu rolüne dikkat çekilerek bu çabaların İslam İşbirliği Teşkilatınca desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki bir grup ülkenin Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesinin Arap dünyası ve genel olarak İslam dünyasında sorunların daha da kötüleşmesine yol açacağı belirtilen açıklamada, "Yusuf el-Karadavi gibi bir alimin terörist ilan edilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ramazanın düşmanlık ve nefret değil, tevazu, yardımlaşma ve barış ayı olduğuna işaret edilerek tarafların buna göre hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.



İlgili Konular Malezya WADAH katar krizi
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