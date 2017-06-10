15:36, 10 Haziran 2017 Cumartesi

BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM ) Genel Sekreteri Antonio Guterres temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Semerkant'a gelen Guterres Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarını ziyaret etti.

Guterres daha sonra Semerkant'taki Forumlar Sarayında Cumhurbaşkanı Mirziyayev ile bir araya geldi. Görüşme sırasında, ilk cumhurbaşkanı Kerimov'un mezarını ziyaret etmesinden dolayı Guterres'e teşekkür eden Mirziyayev, Özbekistan'ın BM ve ona bağlı kuruluşlar ile ilişkilerini sürekli olarak geliştireceğini dile getirdi. Mirziyayev, merhum cumhurbaşkanı Kerimov'un barışçıl siyaseti ve inisiyatiflerinin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında mühim bir altyapı oluşturduğunun uluslararası toplum tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

Guterres de Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reformların ülkenin kalkınması ve halkın refah düzeyinin yükselmesindeki önemini vurguladı.

Görüşmede, Özbekistan ile BM ve ona bağlı kuruluşlar arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektiflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel öneme sahip güncel konular ele alınırken, küresel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi, sosyal-ekonomik ve çevre sorunlarının çözümüne ilişkin konular da görüşüldü.

Guterres, Semerkant'taki temasları kapsamında kentin tarihi yerlerini gezerek, "Halk Kabulhanesi" olarak adlandırılan ve halkın şikayetlerini dile getirebildiği beyaz masa birimini ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Guterres, Semerkant'taki bir mahalleyi de ziyaret ederek, mahallenin önde gelenleriyle bir araya geldi. Görüşme sırasında Guterres'e mahalle birimlerinin faaliyeti ve mahallelerin devlet yönetim kurumlarıyla birlikte hayata geçirmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Guterres'in ülkedeki temasları kapsamında Aral Gölü havzasını ziyaret ederek incelemelerde bulunması bekleniyor.