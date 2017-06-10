15:47, 10 Haziran 2017 Cumartesi

TSK yeni füzesine kavuştu





8 OMTAS tanksavar füzesi bu ay TSK'da kullanılmaya başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), OMTAS Fırlatma Sistemi ile 8 OMTAS tanksavar füzesinin kabul işlemlerini tamamladı. Yerli üretim silahlar bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.

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