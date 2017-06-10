16:00, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü Atatürk Havalimanı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'a gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife ile görüştü. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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