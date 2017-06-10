İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak

"Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu ada hepimize yeter. 50 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorununu çözerek bu adada refah ve barış içinde yaşanacak bir gelecek inşa etmek mümkündür. Biz bu anlayışla gideceğiz. Umut ederim ki Rum tarafı ve Yunanistan da Cenevre’ye aynı şekilde gelirler ve bu adanın kaderini değiştiririz" dedi