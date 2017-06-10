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Afrika
16:39, 10 Haziran 2017 Cumartesi

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Kongo'dan ülkedeki yabancı güçlere çağrı
Kongo'dan ülkedeki yabancı güçlere çağrı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila, yabancı güçlerin yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere müdahale etmemesini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joseph Kabila, yabancı güçlerin seçim sürecine müdahil olmasına karşı olduğunu belirtti.

Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, yazılı açıklamasında, Kabila'nın başkent Kinşasa'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, seçimlerin ulusal niteliğine vurgu yaparak seçim sürecine müdahale olmamaları konusunda yabancı güçleri uyardığını aktardı.

Açıklamaya göre, Kabila ayrıca seçim komisyonunu dış güçlerin baskılarına karşı durmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.

Kabila, Alman basınına geçen ay verdiği bir demeçte, planlandığı gibi seçimlerin aralık ayında düzenlenmesi konusunda hiçbir vaatte bulunmadığını sadece bir an önce düzenlenmesini istediğini ifade etmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçim ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Kabila'nın iktidarda kalmaya çalıştığını iddia eden muhalefet, seçimlerin yeniden ertelenmesinden endişeli.

 



İlgili Konular Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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